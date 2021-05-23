«Фейеноорд» обыграл «Утрехт» в финале плей-офф и пробился в Лигу конференций

Роттердамский «Фейеноорд» завоевал право сыграть в Лиге конференций.

В финале плей-офф чемпионата Нидерландов команда бывшего главного тренера сборной России Дика Адвоката на своем поле обыграла «Утрехт» с результатом 1:0.

На 25-й минуте автором гола стал колумбийский нападающий Луис Синистерра. На 90-й второй мяч клуба из Роттердама забил Брайан Линссен.

Во второй половине июля «Фейеноорд» сыграет во втором отборочном раунде первого розыгрыша Лиги конференций. На этой же стадии турнира начнет свой путь «Сочи», финишировавший на пятом месте в РПЛ.

73-летний Адвокат покинет должность главного тренера роттердамского клуба, которую занимал с октября 2019 года. Его контракт не будет продлен.