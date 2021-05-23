Алексей Ионов: На тренировках сборной России вторым форвардом меня не использовали

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о том, как в Австрии проходит подготовка национальной команды к грядущему Чемпионату Европы.

«Ощущения отличные, подготовка идет. Все рады быть в сборной. Начинается серьезная подготовка, тяжелые тренировки. Ожидали этого. Тактику пока не обсуждали, ждем еще ребят. Соберемся, обсудим. Пока меня вторым форвардом на тренировках не использовали. Наша задача – хорошо подготовиться, внимательно слушать и выполнять. И физически, и тактически, и теоретически», - приводит слова Ионова «Чемпионат».

Напомним, что в расположение сборной команды пока не приехали легионеры Александр Головин («Монако», Франция), Денис Черышев («Валенсия», Испания) и Алексей Миранчук («Аталанта», Италия).