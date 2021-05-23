«Вальядолид» после вылета из примеры уволил главного тренера и спортивного директора

Испанский «Вальядолид» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.
Вдобавок клуб покинул спортивный директор Мигель Анхель Гомес.
Гонсалес работал с «Вальядолидом» с 2018 года. Сезон-2020/21 команда завершила на предпоследнем 19-м месте, набрав 31 очко и одержав пять побед. Следующий сезон клуб, который принадлежит бразильцу Роналдо проведет в сегунде.
В последнем туре «Вальядолид» дома уступил завоевавшему чемпионство мадридскому «Атлетико» (1:2).
источник: ФК «Реал Вальядолид»