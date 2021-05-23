«Вальядолид» после вылета из примеры уволил главного тренера и спортивного директора

Еще один такой матч — и Капризов вылетит в сборную России. Кириллу разбили нос и надежды на Кубок Стэнли

«Миннесота» третий раз подряд уступила «Вегасу» (0:4) в стартовом раунде Кубка Стэнли и уже через пару дней может завершить сезон, освободив Кирилла Капризова для сборной России.