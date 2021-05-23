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23 мая 21:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Вальядолид» после вылета из примеры уволил главного тренера и спортивного директора

Клуб принадлежит бывшему нападающем сборной Бразилии Роналдо.

Испанский «Вальядолид» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.

Вдобавок клуб покинул спортивный директор Мигель Анхель Гомес.

Гонсалес работал с «Вальядолидом» с 2018 года. Сезон-2020/21 команда завершила на предпоследнем 19-м месте, набрав 31 очко и одержав пять побед. Следующий сезон клуб, который принадлежит бразильцу Роналдо проведет в сегунде.

В последнем туре «Вальядолид» дома уступил завоевавшему чемпионство мадридскому «Атлетико» (1:2).

источник: ФК «Реал Вальядолид»
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