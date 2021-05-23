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«Ювентус» разгромил «Болонью» и пробился в зону Лиги чемпионов
23 мая 23:43
автор: Юрий Нечаев

«Ювентус» разгромил «Болонью» и пробился в зону Лиги чемпионов

Туринский клуб завершил чемпионат Италии на четвертом месте.

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» со счетом 4:1.

В составе туринского клуба мячи на свой счет записали Федерико Кьеза (6-я минута), Альваро Мората (29 и 47) и Адриен Рабьо (45). У хозяев отличился Рикардо Орсолини (86-я).

Эта победа позволила «Юве» набрать 78 очков и занять четвертое место в турнирной таблице, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Занимавший перед этим туром четвертую строчку «Наполи» не сумел обыграть «Верону» (1:1) и завершил чемпионат пятым. Голы в активе Амира Рахмани (60) и Марко Фараони (69).

В очной борьбе за итоговое второе место «Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Дубль оформил Франк Кесси, дважды реализовавший пенальти (43 и 92). Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте.

Таким образом, «Милан», набрав 79 очков, занял второе место в итоговой таблице, «Аталанта» - третье (78).

Серия A. 38-й тур

«Аталанта» - «Милан» - 0:2 (0:1)
Голы: Кесси, 43 – с пенальти – 0:1. Кесси, 90+3 – с пенальти – 0:2.

«Аталанта»: Голлини, Толой (Паломино, 87), Ромеро, Джимшити, Мехле (Пашалич, 79), де Рон, Фройлер (Миранчук, 87), Гозенс, Малиновский, Пессина (Муриэль, 46), Сапата.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Кесси, Беннасер (Крунич, 61), Салемакерс (Далот, 79), Браим Диас (Мейте, 62), Чалханоглу, Леау (Манджукич, 79).

Предупреждения: Фройлер, 47. Де Рон, 69. Манджукич, 82. Толой, 86. Крунич, 90+2. Далот, 90+3.

Удаление: де Рон, 90+1.

Судья: Мариани.

«Болонья» - «Ювентус» - 1:4 (0:3)
Голы: Кьеза, 6 – 0:1. Мората, 29 – 0:2. Рабьо, 45 – 0:3. Мората, 47 – 0:4. Орсолини, 86 – 1:4.

«Наполи» - «Верона» - 1:1 (0:0)
Голы: Рахмани, 60 – 1:0. Фараони, 69 – 1:1.

источник: «Советский спорт»
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