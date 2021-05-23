«Ювентус» разгромил «Болонью» и пробился в зону Лиги чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» со счетом 4:1.

В составе туринского клуба мячи на свой счет записали Федерико Кьеза (6-я минута), Альваро Мората (29 и 47) и Адриен Рабьо (45). У хозяев отличился Рикардо Орсолини (86-я).

Эта победа позволила «Юве» набрать 78 очков и занять четвертое место в турнирной таблице, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Занимавший перед этим туром четвертую строчку «Наполи» не сумел обыграть «Верону» (1:1) и завершил чемпионат пятым. Голы в активе Амира Рахмани (60) и Марко Фараони (69).

В очной борьбе за итоговое второе место «Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Дубль оформил Франк Кесси, дважды реализовавший пенальти (43 и 92). Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте.