Томас Тухель: Рассчитывали выполнить задачу в АПЛ своими силами

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отметил, что его команда не надеялась на победу «Тоттенхэма» над «Лестером» (4:2) и собиралась попасть в четверку лучших команд своими силами.

«Наша основная задача на сезон в АПЛ оказалась выполнена благодаря соперникам, но мы рассчитывали сделать это своими силами. Мы имели все возможности победить сегодня. Против «Астон Виллы» очень сложно создавать моменты, но сегодня у нас было множество шансов, попыток и подач », - приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Напомним, что «синие» в заключительном туре АПЛ проиграли «Астон Вилле» (1:2), но благодаря удачному результату в Лестере, остались в топ-4 АПЛ и квалифицировались в Лигу чемпионов.