«Лилль» стал чемпионом Франции

«Лилль» в гостевом матче 38-го тура лиги 1 обыграл «Анже» со счетом 2:1.

Голами отличились нападающие «догов» канадец Джонатан Дэвид (10-я минута матча) и турок Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти (45+1). У «Анже» в добавленное ко второму тайму время (90+2) забил Анжело Фюльжини

Таким образом, лидирующий перед заключительном туром «Лилль» набрал 83 очка и завоевал четвертый титул чемпионата Франции.

Второе место в лиге 1 занял «ПСЖ» (82 очка), который обыграл в гостях «Брест» со счетом 2:0. Последний раз парижский клуб не становился чемпионом в сезоне 2016/2017.

Тогда титул выиграл «Монако», который в этом сезоне стал третьим (78 очков), сыграв вничью с «Лансом» со счетом 0:0. Таким образом, команда Александра Головина вместе с «Лиллем» и «ПСЖ» в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.