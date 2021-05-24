«Лилль» выиграл чемпионат Франции, «ПСЖ» и «Монако» сыграют в Лиге чемпионов

По итогам французской лиги 1 сезона-2020/21 чемпионом страны стал «Лилль».
Команда под руководством Кристофа Галтье завершила чемпионат Франции на первом месте, набрав 83 очка.
Для «догов» данный чемпионский титул стал четвертым. Ранее «Лилль» становился сильнейшим клубом Франции в сезонах 1945/46, 1953/54, 2010/11.
Второе место в лиге 1 занял «ПСЖ» (82 очка). Последний раз парижский клуб не становился чемпионом в сезоне-2016/2017.
Тогда титул выиграл «Монако», который в этом сезоне стал третьим (78 очков). Таким образом, команда Александра Головина (который стал бронзовым призером французского первенства) вместе с «Лиллем» и «ПСЖ» в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.