«Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии, «Ювентус» в последний момент попал в ЛЧ

Завершилась серия А сезона-2020/21, по итогам которой чемпионом Италии стал «Интер».
Команда Антонио Конте набрала 91 очков. Данное чемпионство для «Интера» стало 19-м, последний раз «черно-синие» заканчивали чемпионат Италии на первой строчке в сезоне-2009/10.
Второе место занял «Милан» (79 очков), в последнем туре обыгравший третью команду чемпионата «Аталанту» (78 очков). Стоить напомнить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Ювентус», благодаря осечке «Наполи» в последнем туре, стал четвертой и последней командой Италии в Лиге чемпионов. Туринский клуб также как и «Аталанта» набрал 78 очков, но уступил ей по личным встречам (1:1, 0:1).
«Наполи» (5 место - 77 очков) и «Лацио» (6 место - 68 очков) представит Италию в Лиге Европы.