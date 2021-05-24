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«Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии, «Ювентус» в последний момент попал в ЛЧ
24 мая 00:44
автор: Максим Скороходов

«Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии, «Ювентус» в последний момент попал в ЛЧ

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком стала третьей.

Завершилась серия А сезона-2020/21, по итогам которой чемпионом Италии стал «Интер».

Команда Антонио Конте набрала 91 очков. Данное чемпионство для «Интера» стало 19-м, последний раз «черно-синие» заканчивали чемпионат Италии на первой строчке в сезоне-2009/10.

Второе место занял «Милан» (79 очков), в последнем туре обыгравший третью команду чемпионата «Аталанту» (78 очков). Стоить напомнить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Ювентус», благодаря осечке «Наполи» в последнем туре, стал четвертой и последней командой Италии в Лиге чемпионов. Туринский клуб также как и «Аталанта» набрал 78 очков, но уступил ей по личным встречам (1:1, 0:1).

«Наполи» (5 место - 77 очков) и «Лацио» (6 место - 68 очков) представит Италию в Лиге Европы.

Седьмая команда итальянского чемпионата «Рома» (62 очка) выступит в Лиге конференций.

Серию А покинули «Беневенто» (33 очка), «Кротоне» (23 очка) и «Парма» (20 очков).

Из серии В в серию А вышли «Эмполи» и «Салернитана». Третья команда, которая пополнит высший дивизион определится в финале плей-офф. В первом матче «Венеция» в гостях обыграла «Читтаделлу» со счетом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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