«Брага» выиграла Кубок Португалии

«Брага» стала обладателем Кубка Португалии сезона-2020/21, обыграв «Бенфику» со счетом 2:0.

Голами отличились Лукас Пиазон (45+3 минута матча) и Рикарду Орта (85).

Отметим, что «Бенфика» с 17-й минуты играла в меньшинстве, был удален вратарь команды Элтон Лейте. В компенсированное ко второму тайму время у каждой команды удалили еще по одному игроку, в составе «Бенфики» поле покинул Адель Таарабт, у «Браги» удалили Пиазона.

Данный кубок стал для «Браги» третьим в истории клуба, ранее данный трофей покорялся «оружейникам» в сезонах 1965/66 и 2015/16.

Кубок Португалии