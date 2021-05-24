Гаттузо покинет пост главного тренера «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о том, что главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо покинет свой пост.

«Дорогой Рино, я рад, что работал с тобой почти два сезона. Я благодарен тебе за труд, желаю успехов везде, куда бы ты не пошел работать. Обнимаю жену и детей. Аурелио Де Лаурентис», - написал он в своем твиттере.

Напомним, что в заключительном матче серии А «Наполи» не смог обыграть «Верону» (1:1), стал пятым и вместо Лиги чемпионов в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.