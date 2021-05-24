РПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера месяца

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера лиги по итогам мая.
На награду номинированы: Сергей Семак («Зенит». 7 очков, 3 матча, 1 место), Доменико Тедеско («Спартак», 7 очков, 3 матча, 2 место), Леонид Слуцкий («Рубин». 7 очков, 3 матча, 4 место), Владимир Федотов («Сочи». 7 очков, 3 матча, 5 место) и Алексей Стукалов («Уфа». 5 очков, 3 матча, 13 место).
Напомним, что чемпионом России стал петербургский «Зенит». Вторую строчку занял московский «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».
источник: РПЛ