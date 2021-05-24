Роджерс заявил, что не покинет «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что продолжит работу в клубе, несмотря на непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Напомним, что «лисы», проиграв в заключительном туре АПЛ «Тоттенхэму» (2:3), выпали из топ-4.

«После того, как мы не попали в Лигу чемпионов, я чувствую еще большую мотивацию продолжать работать. Так что я отдохну, поразмышляю над отличным сезоном, а затем буду планировать подготовку к следующему году, чтобы и он был захватывающим», — приводит слова Роджерса The Sun.

Отметим, что контракт североирландского специалиста рассчитан до лета 2025 года.

Добавим, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед», а тройку призеров замкнул «Ливерпуль».