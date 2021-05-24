РФС планирует реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность реформирования всех профессиональных футбольных лиг в стране. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Согласно источнику, организация уже обратилась в нидерландскую компанию Hypercube, занимающейся сбором аналитической информации в сфере спорта. Ей предстоит рассмотреть четыре ключевых вопроса: лимит на иностранных игроков, формат соревнований, система «осень-весна» и проблема интенсивности игры.

Отмечается, что Hypercube должна предоставить отчет о проделанной работе до 1 июля 2021 года. Стоимость исследования составит 170 тысяч евро. Эту сумму РФС получит от партнеров.