СМИ: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику молодежной сборной Польши

Защитник «Гурника» Пшемыслав Вишневски интересен сразу нескольким клубам российской премьер-лиги. В их числе находятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«За игроком также следит несколько клубов из Германии. Сам футболист в качестве приоритетного варианта рассматривает продолжение карьеры в России», – сказал источник.

Отмечается, что 22-летний Вишневски точно покинет команду в летнее трансферное окно.

Добавим, защитник выступает за «Гурник» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.