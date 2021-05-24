Сборная Германии объявила окончательную заявку на Евро-2020

Зовем Овечкина или Тарасенко? А, может, ждем Капризова? Что делать после вылета русских звезд из Кубка Стэнли

В ночь на понедельник плей-офф НХЛ досрочно покинули «Вашингтон» и «Сент-Луис», предоставив штабу сборной России богатый выбор кандидатур для укрепления состава на чемпионате мира в Риге.