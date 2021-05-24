Сборная Германии объявила окончательную заявку на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Германии огласил окончательную заявку на Евро-2020, состоящую из 26 футболистов.
Отметим, что в их числе находятся вернувшиеся в национальную команду Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
Вратари: Кевин Трапп, Мануэль Нойер, Бернд Лено.
Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсел Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.
Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Масьела, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.