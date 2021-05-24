Дзюба, Соболев и Лантратов номинированы на звание лучшего игрока месяца (видео)

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста лиги по итогам мая.

На награду номинированы: Джордже Деспотович («Рубин», три гола в трех матчах), Александр Соболев («Спартак», два гола и два ассиста в трех матчах), Владимир Ильин («Ахмат», три гола в трех матчах), Артем Дзюба («Зенит», шесть голов в двух матчах) и Илья Лантратов («Химки», две «сухие» игры в трех матчах).

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Напомним, что чемпионом России стал петербургский «Зенит». Вторую строчку занял московский «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».