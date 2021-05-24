В «Лужниках» организуют зону просмотра матчей Евро-2020

Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев рассказал, где можно будет посмотреть матчи Евро-2020.

«Матчей нет, но будет зона просмотра в «Лужниках». Будет предварительная регистрация и соблюдение всех мер. Надеюсь, это будет праздник футбола, которой мы постараемся организовать. На фан-зону у нас будет открыта регистрация для всех желающих, а также для СМИ. Это важно для того, чтобы контролировать меры безопасности. Никаких сложностей в получении аккредитации не будет», – цитирует Кондаранцева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Россия получила право провести семь матчей Евро-2020, в том числе четвертьфинал. К слову, все игры пройдут в Санкт-Петербурге.