«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в премьер-лигу

В начале собрания клубы утвердили итоги завершившегося сезона. Чемпионом стал «Зенит», серебро выиграл – «Спартак», а бронзу – «Локомотив». Лигу покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие соответственно 15-е и 16-е места. «Крылья Советов» вернулись в РПЛ, откуда вылетели год назад. Самарский клуб стал победителем турнира в ФНЛ, а также играл в финале Кубка России-2021, уступив «Локомотиву».

Что касается «Нижнего Новгорода», то команда заняла третье место во втором по силе чемпионате, но в отличие от «Оренбурга», финишировавшего на второй строчке таблице, сумел пройти лицензирование. «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ. Клуб основан в 2015-м под названием «Волга-Олимпиец», в 2016-м был переименован в «Олимпиец», в 2018-м – в «Нижний Новгород».