Фернандес и Мостовой работают по индивидуальной программе, Заболотный – в общей группе

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник национальной команды Андрей Мостовой занимаются с ограничениями в спортзале во время тренировки на сборе в Австрии. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ранее Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области и досрочно завершил занятие. Отмечается, что Антон Заболотный работает в общей группе.

Добавим, что чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, а подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.