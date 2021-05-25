На матчи Евро можно ставить на количество пенальти, видеоповторов и самый результативный овертайм

Ажиотаж перед турниром набирает обороты, болельщики и специалисты вовсю прикидывают шансы сборных на первенстве континента. Пока шансы нашей команды в игре с одним из фаворитов турнира рассматриваются не очень высоко – букмекеры не верят в победу России, которая три года назад пошумела на ЧМ-2018, хотя изначально в нашей сборной также не видели серьезного соперника.

Впрочем, прогнозы, ставки и пари сегодня можно заключать не только на результаты встреч. В этом плане порадовала БК «ТЕННИСИ», которая одна из первых выпустила расширенную линию на матчи футбольного Евро. Компания славится своими эксклюзивными линиями – и в очередной раз подтверждает это, подготовив фантастический эксклюзивный раздел с огромным количеством ставок на матчи чемпионата Европы. На что можно поставить в БК «ТЕННИСИ» уже сейчас, помимо стандартных побед, фор и тоталов:

- Россия забьет в каждом матче;

- Количество послематчевых серий пенальти;

- Наибольшее количество видеоповторов в отдельном матче;

- Самый результативный овертайм;

- Количество голов у обладателя Золотой бутсы.

Список вариантов ставок будет дополняться по ходу Евро. Регистрируйтесь по ссылке и следите за эксклюзивной линией от Тенниси. Скучно не будет! Остается напомнить, что в чемпионате участвуют 24 сборных, а игры примут 11 городов. Семь игр состояться в Санкт-Петербурге. Больше – восемь – отдали только Лондону, где 11 июля пройдет финальный матч.