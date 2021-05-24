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Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 8.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.84 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.42 Х 4.20 П2 9.50
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Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 1.83 Х 3.70 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Алькоркон 0 П1 1.94 Х 3.00 П2 5.00
24 мая 18:45
автор: Александр Шульгин

Георгий Черданцев – о назначении Витории: Непонятно, как могла возникнуть такая идея

Руй Витория стал новым главным тренером московского «Спартака».

Известный российский комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о назначении Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

«Непонятно, как такая идея могла возникнуть в клубе, у которого скоро столетний юбилей. Это же огромная честь - быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея - это неуважение к традициям «Спартака», - приводит слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стало известно о подписании красно-белыми контракта со специалистом.

Соглашение рассчитано на два года. Другие детали не разглашаются.

В минувшем сезоне РПЛ москвичи заняли второе место под руководством Доменико Тедеско.

Перед зимней паузой немец объявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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