Георгий Черданцев – о назначении Витории: Непонятно, как могла возникнуть такая идея

Известный российский комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о назначении Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

«Непонятно, как такая идея могла возникнуть в клубе, у которого скоро столетний юбилей. Это же огромная честь - быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея - это неуважение к традициям «Спартака», - приводит слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стало известно о подписании красно-белыми контракта со специалистом.

Соглашение рассчитано на два года. Другие детали не разглашаются.

В минувшем сезоне РПЛ москвичи заняли второе место под руководством Доменико Тедеско.