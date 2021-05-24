«Арсенал» и «Челси» поборются за трансфер Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает The Athletic, в услугах 22-летнего француза заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Отмечается, что испанская команда готова продать своего футболиста ближайшим летом за сумму около 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрока хотят приобрести «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Ювентус».

Кунде защищает цвета «Севильи» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 49 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.