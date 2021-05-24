Сергей Прядкин: Все матчи последнего тура сезона 2021/2022 будут начинаться после 19:00

Президент РПЛ Сергей Прядкин объявил о том, что все игры заключительного тура будущего сезона начнутся после 19:00 по московскому времени.

«У нас эта практика была давно, наверное, это наше упущение. Раньше были клубы из регионов, у которых большая разница по времени, и мы старались это исправить. Точно все матчи сезона 2021/2022 будут начинаться после 19:00», - приводит слова руководителя ТАСС.

Также глава лиги рассказал о том, стоит ли ждать изменения регламента соревнований по вопросу вместимости стадионов.

«Мы не собираемся пересматривать критерии. РФС может пойти навстречу клубам только в том случае, если по всем остальным критериям нет нареканий. Мы оставили этот вопрос открытым», - добавил Прядкин.

Напомним, в 30-м туре минувшего сезона РПЛ матч «Уфа» - «Арсенал» (Тула) начался на два часа позже остальных из-за стоявшей в столице Башкирии сильной жары.