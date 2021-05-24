«ПСЖ» является фаворитом в борьбе за подписание Вейналдума

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывает подписать контракт с центральным полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом летом 2021 года.

Согласно информации Le 10 Sport, в данный момент парижане имеют наибольшие шансы среди других команд, чтобы заключить соглашение с 30-летним нидерландцем на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на хавбека является «Барселона», однако данный трансфер будет зависеть от того, останется ли на посту главного тренера каталонцев соотечественник футболиста Рональд Куман. Также в услугах полузащитника заинтересована «Бавария».

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. За «мерсисайдцев» он провел 237 матчей, забил 22 гола и отдал 16 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.

В составе английской команды полузащитник стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.