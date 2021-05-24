ЦСКА прокомментировал ролик «Спартака» с Непомнящим

ЦСКА оставил ироничный комментарий под видеороликом в твиттере московского «Спартака» в котором шахматист и давний поклонник красно-белых Ян Непомнящий анонсировал подписание соглашения клубом Леонида Федуна с португальским специалистом Руем Виторией.
Напомним, видео заканчивается словами на португальском языке претендента на шахматную корону: «Теперь Ваш ход».
Сам же ролик выложен с названием «Партия началась».
Аккаунт московских армейцев оставил такую запись: «Жаль, что без королевы», намекая на уход из клуба супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой, не согласной с кандидатурой Витории.