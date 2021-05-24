Руй Витория: Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

Напомним, что соглашение 51-летнего специалиста с красно-белыми рассчитано на два года.

– Готов к новому испытанию! Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха! – цитирует Виторию клубная пресс-служба московской команды.

Португальский наставник наиболее известен по своей работе в «Бенфике» в период с 2015 по 2019 год. Вместе с лиссабонским клубом он стал двукратным чемпионом Португалии.

Последним клубом Витории был «Аль-Наср», который он покинул в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграла Суперкубок страны.