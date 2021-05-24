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Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.50
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24 мая 20:07
автор: Владислав Корегин

Руй Витория: Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Контракт португальского специалиста со столичным клубом рассчитан на ближайших сезона.

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

Напомним, что соглашение 51-летнего специалиста с красно-белыми рассчитано на два года.

– Готов к новому испытанию! Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха! – цитирует Виторию клубная пресс-служба московской команды.

Португальский наставник наиболее известен по своей работе в «Бенфике» в период с 2015 по 2019 год. Вместе с лиссабонским клубом он стал двукратным чемпионом Португалии.

Последним клубом Витории был «Аль-Наср», который он покинул в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Саудовской Аравии, а также выиграла Суперкубок страны.

источник: ФК «Спартак»
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