Александер Чеферин – о создании Лиги Конференций: УЕФА хочет сделать свои турниры более инклюзивными

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему создания нового европейского турнира – Лиги конференций.

– Мы очень заинтересованы в том, чтобы сделать наши турниры более инклюзивными. Нам хочется дать возможность многим клубам возможность побороться за европейские трофеи. Именно по этой причине мы решили создать Лигу Конференций. На данный момент в состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций. С нашей стороны будет очень важно предоставить командам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить свое выступление в еврокубках на более долгий срок, – цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, участие в Лиге Конференции сезона-2021/22 примут 184 команды. Предполагается, что соревнования стартуют 8 июля и завершатся 25 мая. Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.