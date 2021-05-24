Бердыев может возглавить «Кайрат»

Известный туркменский тренер Курбан Бердыев может возглавить алматинский «Кайрат».

Как сообщает портал Kazfootball, нынешний главный тренер клуба Алексей Шпилевский близок к уходу после неудачного старта чемпионата. В 13 матчах «Кайрат» одержал лишь пять побед и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Во время последнего матча команды против «Астаны», завершившегося вничью 1:1, Бердыев был замечен на трибуне в компании руководителей клуба.

Кроме того, как сообщает источник, в начале апреля Бердыев приезжал в Алматы, чтобы ознакомиться с клубной инфраструктурой.

Напомним, «Кайрат» является действующим чемпионом страны.