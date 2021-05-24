Александр Беглов: Гости должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста

Губернатор Сантк-Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах, которые приняты в городе для сдерживания распространения коронавирусной инфекции во время проведения масштабных мероприятий, в том числе, чемпионата Европы по футболу.

«Мы поставили перед собой цель - сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции. Организуем тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Во время пребывания в Петербурге потребуем в обязательном порядке носить маски и соблюдать другие требования Роспотребнадзора», - цитирует чиновника «Радио России».

Напомним, в Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа, в том числе, два - с участием сборной России и один четвертьфинальный поединок.

Сам турнир состоится в период с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.