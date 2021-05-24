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Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 8.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.84 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.42 Х 4.20 П2 9.50
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24 мая 20:57
автор: Александр Шульгин

Леонид Федун: Уверен, Витория осознает всю ответственность, которая ложится на его плечи

В понедельник португальский специалист Руй Витория официально возглавил московский «Спартак».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от работы португальского наставника в клубе.

«Футбольный клуб «Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, в понедельник красно-белые объявили о подписании контракта с 51-летним португальцем. Соглашение рассчитано на два года.

По итогам минувшего сезона москвичи под руководством Доменико Тедеско заняли второе место в РПЛ и гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

источник: ТАСС
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