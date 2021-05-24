Коман хочет уйти из «Баварии»

Фланговый полузащитник «Баварии» Кингсли Коман намерен покинуть мюнхенский клуб летом 2021 года.

По информации Sky Sport Germany, 24-летний француз ответил отказом на предложение руководства команды продлить с ним контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Также сообщается, что футболист сменил агента на Пини Захави, клиентом которого является защитник Давид Алаба. Ранее австриец объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона-2020/21.

Коман присоединился к «Баварии» в августе 2015 года. С тех пор он отыграл 200 матчей, отличившись 41 забитым мячом и 50 результативными передачами. В составе немецкого клуба игрок стал шестикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.