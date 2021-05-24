Мхитарян удивлен своим непопаданием в заявку сборной Армении

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал свое отсутствие в заявке национальной команды на ближайшие матчи.

«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам я не был вызван на предстоящие международные матчи. Приведенные официальные причины не являются для меня убедительными. Тем не менее я поддерживаю ребят и желаю им удачи в предстоящих играх», — написал Мхитарян на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в составе сборной футболист провел 88 матчей, забил 30 голов и сделал 25 результативных передач.

В минувшем сезоне итальянской серии А в активе игрока 34 матча и 13 забитых мячей.