«Тоттенхэм» готов продать Алли этим летом

Руководство «Тоттенхэма» оценивает возможность продажи атакующего полузащитника команды Деле Алли в летнее трансферное окно.

Как утверждает Football Insider, «шпоры» готовы отпустить 24-летнего англичанина в другой клуб в случае, если по нему поступит достойное предложение.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован «Пари Сен-Жермен».

Алли стал игроком «Тоттенхэма» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил три гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.