Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила о продлении контракта с нападающим команды Игорем Лебеденко.

По информации источника, соглашение 37-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отметим, что Лебеденко является воспитанником академии автозаводцев. В столичную команду он вернулся в июле 2019 года в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил десять голов и отдал шесть ассистов.

По итогам сезона-2020/21 «Торпедо» финишировало на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 72 очка.