Чалханоглу не может договориться с «Миланом» о продлении контракта

Итальянский «Милан» сделал последнее предложение турецкому полузащитнику команды Хакану Чалханоглу о продлении действующего контракта.

Об этом сообщил известный журналист Николо Скира в своем твиттере.

В данный момент футболист имеет на руках предложение из Катара с зарплатой в восемь миллионов евро в год.

Также в СМИ появлялась информация о том, что игрок входит в сферу интересов питерского «Зенита».

В минувшем сезоне 27-летний турок провел в составе «россонери» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.