«Бетис» продлил контракт с Хоакином на один год

Фланговый полузащитник Хоакин Санчес продлил контракт с «Бетисом», сообщает пресс-служба севильского клуба.
Отмечается, что соглашение 39-летнего испанца с командой будет действовать до конца июня 2022 года.
Напомним, Хоакин является воспитанником академии «Бетиса». В составе андалусийцев он провел 415 матчей, забил 59 голов и отдал 38 ассистов. Ранее игрок выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину».
В прошедшем сезоне на счету хавбека 30 проведенных встреч, в которых он отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
источник: ФК «Бетис»