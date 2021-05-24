ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Виртус Болонья 0
24 мая 23:15
автор: Владислав Корегин

Фирпо может сменить «Барселону» на «Саутгемптон»

Испанский футболист не является игроком стартового состава каталонцев при Рональде Кумане.

Левый защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Саутгемптона» в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, английский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца в качестве потенциальной замены Райану Бертрану, объявившему об уходе из команды по окончании сезона-2020/21.

Отмечается, что руководство «святых» уже связалось с каталонцами по поводу возможного трансфера футболиста. Ранее интерес к игроку проявляли «Милан» и «Наполи».

Фирпо перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Бетиса» за 18 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Trannsfermarkt оценивает защитника в десять миллионов евро.

источник: ESPN
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Nissan Ariya дебютировал на знаменитом гоночном треке в МонакоСборная России стала лучшей на чемпионате Европы в БудапештеСборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ-2021Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоФетисов объяснил отказ российских игроков НХЛ участвовать в ЧМТретьяк эмоционально отреагировал на поражение России на ЧМ
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Красная машина забарахлила. Почему Россия проиграла Словакии
Наша сборная потерпела на ЧМ-2021 в Риге первое поражение, уступив словакам – 1:3. Разбираемся в причинах.
Видео всех голов ЧМХ 24.05.2021: Гернат приговорил Россию, немцы уничтожили Канаду
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в четвертый соревновательный день: Словакия - Россия, Латвия - Италия, Чехия - Белоруссия, Германия - Канада.
На матч Канада — Латвия поставили больше, чем на две игры сборной России. Букмекерский обзор ЧМХ-2021
Подводим итоги первых трех дней чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Самсонов, Орлов и Тарасенко — суперусиление. Теперь Россия — безоговорочный фаворит ЧМХ-2021
Три игрока из клубов НХЛ пополнят состав сборной России на чемпионате мира в Риге - и это отличные новости.
Зовем Овечкина или Тарасенко? А, может, ждем Капризова? Что делать после вылета русских звезд из Кубка Стэнли
В ночь на понедельник плей-офф НХЛ досрочно покинули «Вашингтон» и «Сент-Луис», предоставив штабу сборной России богатый выбор кандидатур для укрепления состава на чемпионате мира в Риге.
«Спартак», до встречи. Как Головин вышел с «Монако» в Лигу чемпионов благодаря соседям по Лазурному берегу
В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» с Александром Головиным не смог обыграть в гостях «Ланс» (0:0), но благодаря победе «Ниццы» на выезде над «Лионом» (3:2) пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Видео всех голов ЧМХ 23.05.2021: Канада пропустила пять от США, Швеция проиграла Белоруссии
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в третий соревновательный день: Норвегия - Италия, Великобритания - Словакия, Швеция - Белоруссия, Казахстан - Финляндия, Дания - Швейцария и Канада - США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика