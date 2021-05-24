Фирпо может сменить «Барселону» на «Саутгемптон»

Левый защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Саутгемптона» в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, английский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца в качестве потенциальной замены Райану Бертрану, объявившему об уходе из команды по окончании сезона-2020/21.

Отмечается, что руководство «святых» уже связалось с каталонцами по поводу возможного трансфера футболиста. Ранее интерес к игроку проявляли «Милан» и «Наполи».

Фирпо перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Бетиса» за 18 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Trannsfermarkt оценивает защитника в десять миллионов евро.