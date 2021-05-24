Гвардиола назван лучшим тренером Англии в минувшем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии.

«Я счастлив, что мне удалось взять эту награду, но это стало возможным лишь благодаря тому, что я окружен высочайшими профессионалами. Мои футболисты выглядели фантастически. Их преданность игре и профессионализм не вызывали сомнений, особенно в самом тяжелом сезоне, который у нас когда-либо был.

Мой штаб также заслуживает самой высокой оценки. Я очень счастлив работать с командой людей, готовых каждый день отдавать все ради того, чтобы «Манчестер Сити» становился еще сильнее», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Манчестер Сити» финишировал первым, выиграв третий титул под руководством Гвардиолы. Также команда взяла Кубок английской лиги и впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где 29 мая в Порту встретится с лондонским «Челси».