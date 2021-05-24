Черышев прибыл в расположение сборной России

Фланговый полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к составу сборной России на подготовительном сборе в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Отметим, что 23 мая 30-летний игрок принял участие в матче 38-го тура чемпионата Испании в составе «летучих мышей» – футболист вышел на замену на 77-й минуте в игре против «Уэски» (0:0).

В прошедшем сезоне на счету Черышева 22 проведенных встречи, в которых он отдал три ассиста.

Напомним, 1 июня подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную игру против команды Польши.