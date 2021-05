«Тоттенхэм» представил свой домашний комплект формы на сезон-2021/22 (фото)

Пресс-служба «Тоттенхэма» представила домашнюю форму команды на сезон-2021/22.

Отмечается, что новая экипировка «шпор» посвящена столетию с момента создания эмблемы клуба. Добавим, что техническим спонсором команды по-прежнему остается компания Nike.

По итогом прошедшего сезона лондонцы заняли седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. Таким образом, команда Райана Мэйсона квалифицировалась в новый европейский турнир – Лигу Конференций УЕФА.

A fresh look for 2021/22! 😎



⤵️ Check out our new @nikefootball home kit.#THFC ⚪️ #COYS