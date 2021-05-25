Митрюшкин покинул состав «Фортуны»

Голкипер «Фортуны» из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин покинул команду, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Согласно информации источника, команда второй бундеслиги приняла решение не продлевать контракт с 25-летним россиянином. Таким образом, он станет свободным агентом.

Напомним, что Митрюшкин присоединился к «Фортуне» в октябре прошлого года, и подписав соглашение до конца сезона-2020/21. Однако он не сыграл ни одного матча за основную команду.

Ранее в своей карьере футболист на протяжении четырех лет выступал за «Сьон». До этого он является игроком «Спартака», проведя за красно-белых четыре встречи.