Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Главная задача клуба на сезон 2021/22 – сохранение прописки в РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о задачах команды на сезон-2021/22.

По итогам прошедшего розыгрыша ФНЛ нижегородский клуб вышел в РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице (88 очков). Данное решение было принято после того, как завершивший турнир на второй строчке «Оренбург» не смог получить лицензию РФС на участие в чемпионате России.

– Мы в облаках не летаем. Афишировать, что прямо сейчас наша цель – еврокубки, было бы странно. Но в будущем от этой цели никто не отказывается. В первый сезон я для себя вижу главные задачи так: надо закрепиться в РПЛ и при этом показать интересный футбол, радующий глаз болельщиков. В «Нижнем Новгороде» выстроена крепкая структура, но нам еще развиваться и развиваться, – цитирует Измайлова портал Sportbox.