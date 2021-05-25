Борис Игнатьев: Миранчуку сложно показывать что-то интересное в серии А после РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сезоне-2020/21.

– Алексей проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью. Ему нужно работать в два раза больше партнеров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10-15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии, – цитируют Игнатьева «Известия».

Напомним, что 25-летний хавбек перешел в стан «бергамасков» в сентябре прошлого года из «Локомотива». Стоимость его трансфера составила 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил семь голов и отдал два ассиста в 31 матче. При этом игрок лишь шесть раз выходил в стартовом составе итальянской команды.