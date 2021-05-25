Гари Невилл – о Фодене: С таким игроком любой клуб способен претендовать на победу в каждом матче

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл похвалил игру атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 49 матчах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка английской лиги.

– Фоден является талантливым игроком, он неоднократно доказывал это на футбольном поле. При этом Фил демонстрирует высочайший уровень игры в самых важных матчах своей команды. Имея такого игрока в составе, любой клуб способен претендовать на победу в каждой встрече, – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что Фоден является воспитанником академии «горожан» – на его счету 31 забитый мяч и 22 результативных паса в 112 встречах за манчестерский клуб. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.