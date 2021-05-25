Вратарь сборной Чехии Вацлик покинет «Севилью» нынешним летом в качестве свободного агента

Football Espana сообщает, что голкипер Томаш Вацлик не будет продлевать контракт с «Севильей», который рассчитан до 30 июня, и покинет клуб, получив статус свободного агента.

32-летний чех отклонил предложение клуба о новом соглашении, поскольку недоволен своим нынешним статусом и хочет получать больше игрового времени. В сезонах-2018/19 и 2019/20 Вацлик был основным голкипером «Севильи», однако затем проиграл конкуренцию марокканцу Яссину Буну.

В чемпионате Испании, который завершился на минувшей неделе, вратарь сборной Чехии провел лишь пять матчей, а ранее по ходу сезона провел две игры в Лиге чемпионов и одну в Кубке Испании.

В 2018 году трансфер Вацлика из швейцарского «Базеля» обошелся «Севилье» в 6 млн евро.