«Реал» готов продать Азара, Бэйла и Йовича

Телеканал Sky Sports сообщает, что мадридский «Реал» готов продать ближайшим летом трех своих футболистов.

Королевский клуб собирается расстаться с Эденом Азаром, Гаретом Бэйлом и Лукой Йовичем. Заработанные деньги пойдут на приобретение нового звездного нападающего – либо Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», либо Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Азар, которого в 2019 году купили у «Челси» за 115 млн евро, в нынешнем сезоне из-за травм провел лишь 21 матч, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу.

Бэйл в сентябре прошлого года был отдан в аренду «Тоттенхэму» и в 34 встречах за лондонский клуб отметился 16 голами и тремя ассистами.

Йовича в январе арендовал франкфуртский «Айнтрахт». С тех пор серб сыграл в бундеслиге 18 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.