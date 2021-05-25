Понсе и Гайч получили приглашения в олимпийскую сборную Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 23 футболистов, которые были вызваны на тренировочный сбор в испанскую Марбелью.

Главный тренер Фернандо Батиста пригласил нападающего московского «Спартака» Эсекиэля Понсе и форварда Адольфо Гайча, права на которого принадлежат ЦСКА.

6 июня аргентинцы проведут товарищеский матч с датчанами, а 11-го – с командой Саудовской Аравии.

В конце июля команде Аргентины (U-23) предстоит сыграть на групповой стадии олимпийского турнира в Токио в одной группе с Австралией, Египтом и Испанией.

Напомним, что ЦСКА в конце января отдал Гайча в аренду итальянскому «Беневенто» с правом выкупа, но команда Филиппо Индзаги не смогла сохранить прописку в серии А.