В «Спартаке» опровергли слухи о том, что Зобнин покинет клуб и уедет в Западную Европу

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию СМИ о том, что Роман Зобнин расстанется с московским клубом, чтобы попробовать свои силы в одной из сильнейших европейских лиг.

«По поводу конкретных предложений мне ничего не известно. О своем желании уехать руководству клуба Рома также не сообщал», – цитирует Кулемина Sport24.ru

В минувшем сезоне Зобнин сыграл за «Спартак» 30 матчей, забив два мяча и сделав пять голевых передач. Рыночную стоимость 27-летнего полузащитника портал Transfermarkt оценивает в 13 миллионов евро.