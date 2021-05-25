Санчо договорился об уходе с дортмундской «Боруссией» и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

The Telegraph сообщает, что Джейдон Санчо ближайшим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям британского издания, дортмундская «Боруссия» дала согласие на уход 21-летнего нападающего, и в ближайшее время Санчо должен определить свою судьбу.

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Джейдона еще в прошлом году, но трансфер так и не состоялся. В сезоне-2020/21 англичанин в 38 матчах за дортмундскую команду забил 16 мячей, сделав 21 голевую передачу.

В 2017 году «Боруссия» приобрела Санчо у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро.