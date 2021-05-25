Червиченко – о выступлении Кокорина в Италии: Огромнейший удар по репутации российских игроков

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении российского нападающего Александра Кокорина в итальянской серии А за «Фиорентину».

«Полсезона Кокорина – просто фиаско! Теперь европейские клубы долго не захотят приобрести наших футболистов, а «Фиорентина» еще лет десять не будет смотреть в сторону России. Это огромнейший удар по репутации наших игроков. Хорошо хоть Головин, Миранчук, Шомуродов компенсируют эту ситуацию», – цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, Александр Кокорин перешел в флорентийскую команду в январе 2021 года, но на фоне травм успел провести всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.